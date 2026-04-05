Quais du Polar : le public au rendez-vous cette année malgré le contexte

Quais du Polar confirme son statut de rendez-vous incontournable à Lyon. Près de 100 000 visiteurs ont participé à cette 22e édition.

Le polar continue de séduire les foules. À Lyon, la 22e édition de Quais du Polar a rassemblé près de 100 000 visiteurs sur trois jours, à l’occasion du week-end de Pâques.

Dans toute la métropole, le programme était dense : environ 250 événements, entre rencontres, dédicaces, débats et animations. Une diversité qui confirme l’ancrage du festival dans le paysage culturel local.

Au cœur de la réussite, les rencontres avec les auteurs ont une nouvelle fois fait le plein. Pas moins de 132 écrivains, venus de 21 pays, ont participé à cette édition, attirant un public bien au-delà de la région, avec des visiteurs venus de toute la France mais aussi de Suisse et de Belgique.

Dans un contexte compliqué pour le secteur du livre, le festival revendique aussi un rôle de soutien. La librairie éphémère a ainsi généré près de 400 000 euros de chiffre d’affaires, un niveau stable par rapport aux années précédentes. Les organisateurs parlent d’un véritable "îlot de résistance".

Mais Quais du Polar, c’est aussi une mobilisation collective. Près de 450 bénévoles ont contribué à l’organisation de l’événement, salués par la directrice Hélène Fischbach, qui souligne l’engagement des partenaires et des acteurs du livre.

Au-delà des chiffres, le festival revendique une ambition plus large : faire dialoguer la fiction avec le réel, en intégrant dans sa programmation des échanges autour de la recherche, de la science et des grandes questions de société.

Avec une fréquentation toujours aussi élevée, Quais du Polar confirme sa place parmi les grands rendez-vous culturels lyonnais. La prochaine édition est déjà attendue.