Encore stérile, l’Olympique Lyonnais cale à Angers et inquiète

Malgré une domination nette, l’Olympique Lyonnais a concédé un nouveau match nul à Angers (0-0). Une inefficacité chronique qui plombe sa course à l’Europe.

Rien ne change pour l’Olympique Lyonnais. À Angers, les Lyonnais ont encore laissé filer des points ce dimanche (0-0), incapables de concrétiser une domination pourtant évidente.

Face au SCO Angers, les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant une mission claire : gagner pour relancer leur course au podium. Mais comme trop souvent ces dernières semaines, l’efficacité a fait défaut.

Dès la première période, Lyon confisque le ballon. Corentin Tolisso et ses coéquipiers multiplient les offensives, sans jamais réellement inquiéter Hervé Koffi. Centres imprécis, mauvais choix dans les derniers mètres : la domination reste stérile.

Au retour des vestiaires, l’OL tente d’accélérer. Pavel Šulc passe tout près de l’ouverture du score sur un centre d’Endrick, mais manque de justesse.

Puis, progressivement, le match s’éteint. Les Lyonnais baissent physiquement, perdent en lucidité et peinent à construire. Malgré les entrées de Roman Yaremchuk, Khalis Merah et Steeve Kango, rien n’y fait.

Angers verrouille. Lyon s’enlise.

Au classement, l’OL reste bloqué à la 5e place, à distance du podium. Une mauvaise opération de plus pour un groupe qui n’a plus gagné depuis mi-février.

Prochaine occasion de se relancer : la réception de Lorient, dimanche prochain au Groupama Stadium. Avec l’urgence, désormais, de retrouver enfin le chemin de la victoire.