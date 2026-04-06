Déplacements compliqués à Lyon pour la venue d'Emmanuel Macron : les zones à éviter

Avec le One Health Summit et la venue d’Emmanuel Macron, Lyon va connaître des perturbations majeures, notamment autour de la préfecture et de la Cité internationale.

Préparez-vous à lever le pied. Du 5 au 7 avril, Lyon accueille le One Health Summit, un rendez-vous d’envergure qui place la ville sous haute surveillance.

Près de 3 000 participants sont attendus, dont plusieurs chefs d’État. Une organisation qui implique un dispositif sécuritaire conséquent, renforcé par la présence annoncée ce mardi du président Emmanuel Macron.

Concrètement, deux zones seront particulièrement impactées : le secteur de la préfecture et celui de la Cité internationale.

Le mardi 7 avril, jour clé du sommet, la circulation sera coupée autour de la préfecture, avec un périmètre incluant notamment les rues Rabelais, de la Part-Dieu et le quai Victor-Augagneur.

Même logique du côté de la Cité internationale, où les restrictions seront encore plus larges. Le quai Charles-de-Gaulle sera fermé, tout comme la passerelle de la Paix, les accès depuis le parc de la Tête d’Or et les berges du Rhône.

Des aménagements sont prévus pour les riverains et professionnels, qui pourront continuer à circuler à pied sur présentation d’un justificatif.

Les transports en commun seront eux aussi perturbés. Le tramway T1 circulera partiellement, tandis que plusieurs lignes de bus devront être déviées, notamment autour de la Cité internationale.

Pendant trois jours, la circulation s’annonce donc compliquée dans plusieurs secteurs stratégiques. Un dispositif à la hauteur de l’événement… mais qui risque de peser sur le quotidien des Lyonnais.