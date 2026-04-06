Lyon : ce château vendu plus du double de sa mise à prix, des travaux colossaux à venir

Mis en vente à 600 000 euros, un château du XVIe siècle sur l’Île Barbe a finalement été adjugé à 1,35 million. Une vente spectaculaire, portée par une bataille d’enchères inattendue.

La vente a pris tout le monde de court. Jeudi 2 avril, au tribunal judiciaire de Lyon, le château du Châtelard, situé sur la très prisée Île Barbe, a vu son prix s’envoler bien au-delà des attentes.

Affiché à 600 000 euros, ce bien du XVIe siècle a rapidement déclenché une bataille d’enchères. Dans une salle comble, riverains et curieux assistent à une montée rapide des offres. Un premier acheteur local se positionne, avant de se retirer sous les 800 000 euros.

La compétition s’intensifie. Un second candidat, représenté par un avocat, pousse jusqu’à 960 000 euros. Puis un troisième enchérisseur franchit le cap symbolique du million. Finalement, c’est le promoteur lyonnais Guillaume Langlois, dirigeant de la société Palauma, qui emporte la mise à 1,35 million d’euros.

Un achat réalisé dans l’urgence : l’investisseur n’aurait découvert la vente que la veille, déposant son dossier juste avant la date limite. Reste désormais à définir l’avenir du site.

Car au-delà du prix d’acquisition, le chantier s’annonce lourd. Entre 2 et 3,4 millions d’euros de travaux sont évoqués pour réhabiliter ce domaine composé d’un château sur trois niveaux, d’une chapelle, de logements annexes et d’entrepôts.

Un projet d’autant plus complexe que l’accès à l’île complique toute opération logistique.

La vente n’est toutefois pas totalement figée : une période de dix jours reste ouverte pour une éventuelle surenchère. Mais déjà, cette adjudication spectaculaire marque les esprits.