Lyon : le festival des Glycines… sans glycines

Lancé début avril à Lyon, le Festival des Glycines se déroule cette année sans ses stars. La floraison accuse un net retard à cause de la météo.

Un festival… sans ses fleurs emblématiques. Depuis le 1er avril, le quartier de Montchat accueille son traditionnel Festival des Glycines. Mais cette année, les visiteurs risquent de repartir bredouilles.

Dans les rues, le spectacle printanier est bien là — cerisiers et magnolias sont en pleine floraison. Mais les glycines, elles, brillent par leur absence. Pas une cascade de violet à l’horizon, alors que près de 400 pieds sont habituellement au rendez-vous.

En cause : une météo capricieuse. Après une fin d’hiver douce qui laissait espérer une floraison précoce, le retour du froid et des vents a brutalement stoppé le processus. Les organisateurs ne cachent pas leur déception : "La chute des températures a freiné net la floraison", expliquent-ils.

Résultat, le calendrier est totalement chamboulé. Certaines rares glycines ont déjà fleuri… et fanent rapidement. Pour les autres, il faudra patienter. La floraison pourrait débuter en début de semaine prochaine et s’étirer jusqu’au début du mois de mai.

Un décalage qui complique la tenue même du festival, censé s’achever le 26 avril. Difficile, dans ces conditions, de garantir le spectacle attendu.

Une chose est sûre : cette année, il faudra viser juste. Car les glycines de Montchat ne fleuriront pas toutes en même temps, obligeant les curieux à guetter le bon moment pour profiter du spectacle.