Incendie toujours en cours aux Chartreux : les pompiers engagés encore plusieurs jours

Plusieurs jours après le départ de feu, l’incendie des Chartreux à Lyon est loin d’être maîtrisé. Les pompiers s’attendent à une intervention longue, sur fond de risques structurels.

Le feu n’a pas dit son dernier mot. Trois jours après le début de l’incendie à l’Institution des Chartreux, sur les pentes de la Croix-Rousse, les opérations sont toujours en cours… et pourraient durer encore plusieurs jours.

Depuis mercredi soir, les pompiers du Rhône font face à un sinistre particulièrement complexe. L’aile est du bâtiment est toujours touchée, avec des reprises de feu régulières, notamment dans les parquets et sous la toiture.

La configuration des lieux complique considérablement l’intervention. Plusieurs planchers se sont effondrés, rendant toute progression à l’intérieur impossible. Les secours doivent donc agir depuis l’extérieur, ce qui ralentit fortement les opérations.

Le risque d’effondrement reste élevé. Ce samedi, des engins de chantier ont été déployés pour consolider la structure et sécuriser les façades de l’internat.

Dans ces conditions, difficile d’envisager un retour rapide à la normale. L’intervention pourrait se prolonger sur plusieurs jours, voire une semaine.

Reste désormais une question : l’établissement pourra-t-il accueillir à nouveau ses élèves après les vacances de Pâques, avec une reprise des cours prévue le 20 avril ? À ce stade, rien n’est moins sûr.