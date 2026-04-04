Nouveau coup de tonnerre : Botafogo attaque Lyon et réclame 125 millions d'euros

Le club brésilien Botafogo lance une action en justice contre l’Olympique Lyonnais. Il réclame plus de 125 millions d’euros dans un conflit financier majeur.

Le conflit prend une tournure judiciaire. Ce samedi, Botafogo a annoncé avoir engagé une action en justice contre l’Olympique Lyonnais, réclamant plus de 125 millions d’euros.

Au cœur du litige : des apports financiers que le club brésilien estime ne jamais avoir été remboursés. Dans un communiqué, Botafogo assure vouloir "prendre toutes les mesures juridiques appropriées" pour récupérer les sommes dues et protéger son projet sportif.

Le dossier s’inscrit dans les tensions croissantes autour de l’ancienne galaxie Eagle Football. Dirigé par John Textor, Botafogo accuse directement Lyon d’avoir rompu un accord de collaboration après un changement de gouvernance, incarné par la nouvelle présidente Michele Kang.

Selon le club carioca, l’OL n’aurait pas honoré ses engagements financiers, refusant de régler une dette estimée à 125 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient 12 millions dus au RWDM Brussels.

Botafogo affirme que cette situation a déjà eu des conséquences concrètes, notamment sur sa capacité de recrutement. Le club évoque même une interdiction de transferts imposée par la FIFA fin 2025.

Avec cette procédure, Botafogo affirme entrer dans une phase "irréversible" du conflit. Une pression supplémentaire pour l’OL, déjà fragilisé financièrement, et dont les supporters observent avec inquiétude l’évolution de ce dossier explosif.