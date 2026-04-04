À huit contre deux : violente agression dans un Lidl près de Lyon

Deux employés d’un supermarché Lidl ont été violemment agressés par un groupe de huit femmes à Vaulx-en-Velin. Une enquête est en cours pour retrouver les suspectes.

Ce qui ressemblait à un simple vol a viré à une scène d’une extrême violence. Mercredi 1er avril, au Lidl de Vaulx-en-Velin, deux salariés ont été pris pour cible par un groupe de huit femmes.

En début de soirée, une employée et un agent de sécurité repèrent deux clientes soupçonnées d’avoir dissimulé des produits sous leurs vêtements. Face à leur refus et à leur agressivité, le vigile préfère ne pas intervenir davantage et les laisse quitter les lieux.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Une heure plus tard, au moment de la fermeture, les deux femmes reviennent… accompagnées. Elles sont désormais huit et déterminées à en découdre.

Très rapidement, la situation dégénère. L’employée est violemment projetée au sol puis rouée de coups. L’agent de sécurité, lui, est pris à partie par plusieurs assaillantes. Après l’agression, le groupe prend la fuite à bord de deux véhicules. L’un d’eux manque même de percuter un salarié qui tentait de relever les plaques d’immatriculation.

La victime la plus gravement touchée a été hospitalisée. Des cheveux lui ont été arrachés et elle s’est vu prescrire huit jours d’incapacité totale de travail.

La direction du magasin a déposé plainte. Une enquête est en cours pour identifier les huit agresseures.