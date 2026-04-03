Mairie du 9e fermée à Lyon : ce qui attend les habitants

La mairie du 9e arrondissement de Lyon ferme temporairement avant un vaste chantier de rénovation. Les services seront déplacés jusqu’à l’été 2027.

Les habitudes vont être bousculées dans le 9e arrondissement. À Lyon 9e arrondissement, la mairie va fermer ses portes à partir du 3 avril à midi, prélude à un chantier de rénovation d’ampleur qui doit durer un an et demi.

Pendant cette phase de transition, jusqu’au 18 avril inclus, une permanence sera assurée à la mairie annexe de La Duchère. Mais dès le 20 avril, les services municipaux rouvriront… ailleurs.

C’est à l’espace Jean Couty, dans le quartier de Gorge-de-Loup, que les habitants devront désormais se rendre pour leurs démarches administratives. Les mariages, eux, seront célébrés à l’Agora, place du Marché.

Derrière cette délocalisation, la Ville de Lyon lance une transformation en profondeur d’un bâtiment vieillissant, inauguré en 1974 et devenu inadapté. Objectif : le remettre aux standards actuels, à la fois sur le plan énergétique et sur celui de l’accueil du public.

Isolation, menuiseries, chauffage, ventilation : toute la structure va être modernisée. Les espaces intérieurs seront également repensés pour fluidifier les parcours et améliorer les conditions d’accueil, avec de nouvelles salles d’attente et des bureaux plus fonctionnels.

Le chantier se déroulera en site totalement vidé, pour une durée estimée à un an et demi. La réouverture de la mairie rénovée est attendue à l’été 2027.

D’ici là, les habitants devront s’habituer à une mairie éclatée… le temps de retrouver un équipement entièrement repensé.