Lyon écrase Wolfsburg et file dans le dernier carré de la Ligue des Champions

Menées après l’aller, les joueuses de l’OL ont renversé Wolfsburg au terme d’un match spectaculaire (4-0 a.p.). Une qualification en demi-finale acquise avec autorité.

Une soirée européenne comme Lyon sait les écrire. Battues à l’aller en Allemagne (1-0), les joueuses de OL Lyonnes ont renversé VfL Wolfsburg au Groupama Stadium (4-0 après prolongation) pour décrocher leur place en demi-finale de Ligue des Champions.

Il fallait marquer vite, et les Lyonnaises ont répondu présentes. Dès la 16e minute, Lily Yohannes ouvrait le score, profitant d’une frappe déviée pour remettre les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

Les Lyonnaises reviennent à hauteur !



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Derrière, Lyon domine outrageusement. Mais malgré les occasions, le verrou allemand tient bon. Le temps réglementaire ne suffit pas, et c’est finalement en prolongation que tout bascule.

À la 102e minute, Melchie Dumornay libère tout un stade en profitant d’une sortie manquée de la gardienne pour pousser le ballon au fond (2-0). Dans la foulée, Damaris Egurrola enfonce le clou sur corner (3-0, 105e+2).

Wolfsburg est KO. Et Lyon enfonce définitivement le clou en toute fin de match, avec un dernier but signé Tabitha Chawinga (119e, 4-0).

Une démonstration de caractère et de maîtrise qui propulse les Lyonnaises dans le dernier carré. Elles y retrouveront Arsenal Women, tombeur du Chelsea Women de Sonia Bompastor.

Après avoir tremblé, Lyon a finalement frappé fort. Très fort.