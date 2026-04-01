Les Chartreux victimes d'un incendie à Lyon : 300 élèves évacués de l'internat en flammes

Un violent incendie s’est déclaré ce mercredi soir dans l’internat des Chartreux, à Lyon. Près de 150 élèves ont été évacués sans faire de blessés.

La soirée a viré à l’urgence sur les pentes de la Croix-Rousse. Un incendie s’est déclaré vers 21h ce mercredi dans l’internat de Institution des Chartreux, provoquant une importante mobilisation des secours.

Très vite, les flammes ont gagné du terrain, se propageant sur plusieurs étages du bâtiment qui accueille des internes, notamment des filles du collège à la première et des garçons de seconde. Les images montrent un sinistre impressionnant, avec un feu particulièrement actif.

🔴 important incendie à l’internat des Chartreux ce mercredi soir à Lyon. Les flammes ravagent le bâtiment évacué à temps par les internes sur les pentes de la Croix-Rousse pic.twitter.com/XN4myRWY1J — Lyon Mag (@lyonmag) April 1, 2026

Face à la situation, l’évacuation a été menée en urgence. Environ 150 élèves ont été mis à l’abri et relogés. Aucun blessé n’est à déplorer selon les premières informations.

Sur place, le dispositif est massif : 73 pompiers et une trentaine de véhicules ont été mobilisés pour contenir l’incendie. Les opérations ont duré plusieurs heures, les soldats du feu concentrant leurs efforts sur la toiture en fin de soirée.

Le préfet délégué à la Sécurité, Antoine Guérin, ainsi que le maire de Lyon Grégory Doucet, se sont rendus sur place pour suivre la situation.

Vers 23h, le feu semblait en grande partie maîtrisé. Reste désormais à évaluer l’ampleur des dégâts dans cet établissement emblématique de Lyon.