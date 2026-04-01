Un Zara géant va débarquer à Lyon, découvrez où

Le centre commercial de la Part-Dieu va accueillir un Zara nouvelle génération en 2027. Un magasin presque deux fois plus grand, pensé pour transformer l’expérience client.

La Part-Dieu continue sa mue. Le centre Westfield La Part-Dieu annonce l’arrivée d’un Zara nouvelle génération, avec un magasin aux dimensions inédites, attendu pour l’été 2027.

Installé dans le secteur de la Lanterne, ce futur point de vente remplacera les deux boutiques actuelles pour n’en former qu’une seule. Résultat : un espace de 3 917 m² répartis sur deux niveaux, soit une surface quasiment doublée.

Derrière ce projet, Zara affiche ses ambitions. L’enseigne déploiera son dernier concept architectural, avec une offre élargie pour femme, homme et enfant, mais aussi des espaces renforcés pour les chaussures et accessoires.

L’objectif est clair : adapter le magasin aux nouvelles habitudes des clients, entre parcours fluide et montée en gamme de l’expérience.

Car au-delà de la surface, c’est bien le modèle qui évolue. Le futur Zara intégrera plusieurs services innovants : récupération automatisée des commandes en ligne, service de réparation de vêtements ou encore point de collecte pour le recyclage textile.

Les travaux doivent démarrer dès juin 2026 pour une ouverture un an plus tard. Un chantier de plus dans un centre commercial en transformation permanente.

Avec ses 161 000 m², plus de 300 enseignes et une fréquentation record, la Part-Dieu entend rester la locomotive commerciale de la métropole. Et l’arrivée de ce Zara XXL s’inscrit pleinement dans cette dynamique.