Hygiène catastrophique : une boulangerie fermée près de Lyon

Une boulangerie-pâtisserie d’Écully a été fermée administrativement après un contrôle révélant de graves manquements sanitaires. Les autorités évoquent un risque important pour la santé des consommateurs.

Le couperet est tombé sans appel. À Écully, la boulangerie-pâtisserie Aux Délices d’Ecully a été contrainte de fermer ses portes après un contrôle sanitaire accablant.

Réalisée le 31 mars, l’inspection a mis en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène", selon l’arrêté préfectoral. Parmi les constats les plus alarmants : une présence importante de déjections de rongeurs dans les zones de stockage, mais aussi un défaut généralisé d’entretien et de nettoyage des locaux.

Le rapport pointe également des dysfonctionnements structurels : absence de Plan de Maîtrise Sanitaire, non-respect des températures de conservation, défaut de traçabilité des denrées ou encore absence d’autocontrôles. Au total, plusieurs dizaines d’irrégularités ont été relevées, traduisant une défaillance globale de l’établissement.

Pour la préfecture, la situation est claire : la poursuite de l’activité "constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", avec des risques avérés de contaminations et d’intoxications.

Face à ce constat, une fermeture administrative a été prononcée. Elle restera en vigueur tant que l’ensemble des mesures correctives ne sera pas appliqué. Et elles sont nombreuses : dératisation, nettoyage complet, remise aux normes des installations, remplacement de matériels, mise en place de contrôles sanitaires rigoureux et formation du personnel.

La réouverture ne pourra intervenir qu’après un nouveau contrôle validant la conformité totale de l’établissement.

Un dossier qui illustre la vigilance accrue des autorités face aux manquements sanitaires dans les commerces alimentaires.