Métro A à l’arrêt : des voyageurs évacués après un incident

Un incident sur la ligne A du métro lyonnais a fortement perturbé le trafic ce mardi matin. Une partie de la ligne a été interrompue après un dégagement de fumée.

Gros coup de frein sur la ligne A ce mardi matin. Depuis 8h30, le trafic du métro lyonnais est fortement perturbé après un incident signalé par les TCL.

La circulation a été limitée au tronçon entre Charpennes Charles Hernu et Perrache. Résultat : plusieurs stations, de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie, n’étaient plus desservies.

En cause, "un dégagement de fumée" sur la ligne. Sur place, la scène a surpris les usagers. Plusieurs témoins évoquent un bruit "semblable à une explosion" entendu à proximité de la station République Villeurbanne, suivi de l’évacuation des voyageurs.

Un dispositif de bus relais a été mis en place pour assurer la continuité du service sur la portion interrompue.

La reprise du trafic était annoncée pour 10h30, après un retour progressif à la normale. Une matinée compliquée pour de nombreux usagers, contraints de s’adapter dans l’urgence.