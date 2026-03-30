OL : la saison déjà terminée pour Fofana ?

Tout juste de retour à la compétition, Malick Fofana va de nouveau être éloigné des terrains. L’OL annonce une nouvelle opération, sans donner de date de reprise.

Le retour aura été de courte durée. À peine revenu sur les terrains après plusieurs mois d’absence, Malick Fofana va déjà devoir s’arrêter de nouveau.

Dans un communiqué succinct, l’Olympique Lyonnais annonce que son ailier a subi "une intervention chirurgicale bénigne" à la cheville droite, destinée à retirer le matériel posé lors de son opération en octobre dernier.

Un nouveau coup d’arrêt pour l’international belge, qui n’avait repris que récemment. Le 22 mars, face à AS Monaco, il avait disputé une dizaine de minutes, reconnaissant lui-même ne pas être "encore à 100 %", tout en espérant revenir rapidement dans le rythme.

Mais les douleurs persistantes, malgré plusieurs infiltrations, ont finalement conduit à une nouvelle opération. Une décision qui pourrait bien mettre un terme prématuré à sa saison, même si le club n’a communiqué aucune date de retour.

Pour l’entraîneur Paulo Fonseca, le coup est dur. Déjà privé de son ailier pendant de longs mois, il devra encore composer sans lui au moment de la reprise du championnat.

Un contretemps de plus dans une saison décidément compliquée pour le jeune Lyonnais.