Foulées de Villeurbanne : l’évènement pour les coureurs amateurs et aguerris

Ce dimanche les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition avec près de 5000 participants et participantes attendus.

L’évènement durera toute la matinée et prendra place au centre et au nord de la ville, du cours Émile Zola aux berges du Rhône. Il y a des courses de 5, 10 et 21 kilomètres pour celles chronométrées et de 1, 4 et 5 kilomètres pour les non-chronométrées dont 2 destinées chacune aux marcheurs et aux enfants.

Bien que les inscriptions soient désormais closes, l’évènement est ouvert à tous et accueille les coureurs de tous âges.

La journée commence à 7h pour les bénévoles qui s’occupent de l’organisation de l’évènement. Les coureurs eux peuvent commencer dès 7h30 avec le retrait des dossards mais doivent se tâcher d’attendre jusqu’à 8h45, heure du départ du 10 km chronométré. Des départs alternés jusqu’à 10h50 auront lieu et l’évènement prendra fin à 13h.