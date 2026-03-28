Une fin de match fatale pour le LOU face à Bordeaux

Longtemps devant et solide après la pause, le LOU Rugby a finalement cédé dans les dix dernières minutes face à Bordeaux-Bègles (17-21). Une défaite frustrante au Matmut Stadium, qui laisse des regrets.

Le coup a été brutal. Ce samedi 28 mars, au Matmut Stadium de Gerland, le LOU Rugby pensait tenir une victoire référence… avant de tout voir s’effondrer en fin de match face à l’Union Bordeaux-Bègles (17-21).

Portés par leur succès à Perpignan la semaine passée, les Lyonnais voulaient enchaîner devant leur public. Mais la rencontre démarrait mal. Plus tranchants, les Bordelais prenaient rapidement la main et viraient en tête à la pause (7-14), malgré un essai de Sam Simmonds pour maintenir le LOU à portée.

Au retour des vestiaires, le visage lyonnais change. Plus agressifs, plus justes, les hommes de Karim Ghezal reprennent le contrôle. Simmonds s’offre un doublé, relançant complètement les siens, avant que Martin Méliande ne concrétise la domination locale : transformation puis pénalité, et voilà Lyon devant (17-14).

Gerland y croit. Le LOU maîtrise, défend, fait le dos rond. Le plus dur semble fait.

Mais le rugby ne pardonne pas les relâchements. À un quart d’heure du terme, Bordeaux renverse tout. Le puissant Ben Tameifuna perce plein axe, brise la défense lyonnaise et relance son équipe. Derrière, Maxime Lucu ne tremble pas et transforme (17-21, 74e).

Un coup de massue dont le LOU ne se relèvera pas.

La frustration est immense pour les Lyonnais, tant leur seconde période avait été maîtrisée. Mais au haut niveau, quelques minutes suffisent pour tout faire basculer.

Place désormais à une coupure, avant un déplacement attendu sur la pelouse de Clermont-Ferrand le 18 avril. Avec, forcément, un goût amer à effacer.