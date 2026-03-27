"Suspension immédiate" : la Métropole freine un chantier clé à Lyon

À peine élue présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli suspend un chantier majeur sur la rive droite du Rhône. Elle veut reprendre la main face à un projet lancé sans concertation.

Le ton est donné. À peine installée à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a décidé de stopper le lancement d’un chantier majeur sur la rive droite du Rhône, pourtant prévu dès ce lundi 30 mars. Une première décision forte, qui en dit long sur la méthode que la nouvelle présidente entend imposer.

Le projet concerne un tronçon de 2,5 kilomètres entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni, avec des travaux susceptibles de perturber fortement la circulation pendant plusieurs semaines.

Un aménagement loin d’être anodin, tant il touche un axe stratégique du centre de Lyon.

C’est lors de sa toute première réunion de travail que Véronique Sarselli a découvert le calendrier du projet, dont le démarrage était imminent. Dans la foulée, elle a décidé de reconduire la suspension des travaux, le temps de revoir le dossier.

La nouvelle présidente insiste sur un point : impossible, selon elle, de lancer un tel chantier sans discussion préalable avec les élus locaux. Elle souhaite ainsi engager rapidement un échange avec le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, pour examiner les modalités du projet.

Derrière cette suspension, c’est un signal politique qui est envoyé à Grégory Doucet.

Véronique Sarselli fait de la concertation avec les maires un principe central de son action, promettant une coordination plus étroite entre la Métropole et les communes.

"Garantir une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants", résume la Métropole dans son communiqué.

À la Métropole de Lyon, le changement de cap promis par Véronique Sarselli commence déjà à se traduire dans les faits.