OL : nouveau conflit explosif avec Textor autour de transferts fantômes

Écarté de l’Olympique Lyonnais, John Textor revient à la charge. L’homme d’affaires annonce une action en justice contre le club lyonnais dans un dossier de transferts jamais finalisés.

Le divorce entre John Textor et l’Olympique Lyonnais est loin d’être digéré. Écarté de la direction du club, l’homme d’affaires américain contre-attaque désormais sur le terrain judiciaire, en visant directement l’OL dans un dossier sensible lié à des transferts avortés.

Au centre de l’affaire : les cas des joueurs brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus.

Ces transferts entre Botafogo — club toujours contrôlé par John Textor — et l’Olympique Lyonnais avaient été envisagés… sans jamais être concrétisés. Un dossier initié à l’époque par Textor lui-même, lorsqu’il pilotait encore les deux entités au sein de la galaxie Eagle.

Aujourd’hui, ces opérations inachevées se retournent contre Lyon.

Dans un communiqué, le club brésilien de Botafogo annonce clairement son intention de passer à l’offensive : "Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l’OL afin de récupérer les sommes qui lui sont dues".

Autrement dit, Botafogo estime que des engagements financiers n’ont pas été respectés, malgré l’absence de transfert effectif.

Cette offensive judiciaire intervient alors que Botafogo traverse une période compliquée.

Le club est actuellement en difficulté financière et fait l’objet d’une interdiction de recrutement prononcée par la FIFA. Dans ce contexte, récupérer des fonds devient une priorité.

Cette affaire illustre les zones grises laissées par la gestion multi-clubs de John Textor.

À l’époque, les relations étroites entre Lyon et Botafogo avaient facilité des discussions de transferts internes. Mais leur non-aboutissement semble aujourd’hui ouvrir la voie à un contentieux complexe.

Reste désormais à savoir si cette procédure a des chances d’aboutir, et surtout quelles pourraient être ses conséquences pour l’Olympique Lyonnais.

Désormais dirigé par Michele Kang, le club pourrait se retrouver confronté à un litige hérité de la précédente gouvernance.

Une chose est sûre : même loin de Lyon, John Textor continue de peser sur l’actualité du club.