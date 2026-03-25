Tickets d’or à Lyon : une chasse au trésor inédite pour Pâques

À Lyon, Chocolats Voisin s’associe au joaillier Tournaire pour une opération originale : des bijoux en or et en argent cachés dans des œufs de Pâques. Une chasse au trésor qui mêle gourmandise et artisanat.

Et si, cette année, Pâques ne se limitait pas au chocolat ? À Lyon, la maison Chocolats Voisin s’associe au joaillier Tournaire pour proposer une opération aussi inattendue que symbolique : une véritable chasse au trésor dissimulée dans ses créations gourmandes.

D’un côté, une institution lyonnaise fondée en 1897. De l’autre, une maison de joaillerie reconnue pour ses créations inspirées de l’architecture. Avec cette initiative commune, les deux enseignes entendent mêler leurs univers autour d’une même idée : valoriser le savoir-faire artisanal et l’ancrage local.

Des tickets d’or cachés dans les œufs

Concrètement, plusieurs œufs de Pâques commercialisés par Chocolats Voisin pourraient réserver une surprise de taille. À l’intérieur, quatre tickets d’or et d’argent ont été dissimulés. Les heureux gagnants pourront repartir avec des bijoux signés Tournaire, inspirés de Lyon.

Au total :

• trois bracelets en argent, d’une valeur de 190 euros chacun

• un bracelet en or, estimé à 940 euros

Des pièces qui représentent des monuments lyonnais, clin d’œil assumé à l’histoire de la marque de chocolat dans la ville. Avec cette initiative, Chocolats Voisin revisite la traditionnelle chasse aux œufs en y ajoutant une dimension ludique et premium.

Reste désormais à savoir qui mettra la main sur ces précieux sésames… et transformera une simple dégustation de chocolat en véritable découverte de trésor.