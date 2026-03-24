Lyon : une femme de 64 ans meurt dans un violent incendie en centre-ville

Une nuit dramatique dans le 1er arrondissement de Lyon.

Un incendie d’une grande intensité s’est déclaré lundi 23 mars, peu après 22 heures, dans un immeuble situé rue de l’Alma, à proximité du parc Sutter, dans le 1er arrondissement.

D’après les premiers éléments, le feu aurait pris au rez-de-chaussée de l’immeuble, nécessitant l’intervention rapide d’importants moyens de secours.

À l’intérieur du logement sinistré, les pompiers ont découvert le corps sans vie d’une femme de 64 ans. Gravement touchée par les flammes, elle n’a pas pu être réanimée. Un médecin présent sur place a constaté son décès.

Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie. Par mesure de précaution, onze habitants de l’immeuble ainsi que des bâtiments voisins ont été évacués pendant l’intervention. Ils ont pu regagner leur domicile une fois la situation maîtrisée.

Les causes du sinistre restent, à ce stade, inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie.