Drame près de Lyon : un couple de septuagénaires retrouvé sans vie à Irigny

Que s’est-il passé dans cette maison d’Irigny ?

Samedi en fin d’après-midi, un couple âgé de 77 et 78 ans a été retrouvé mort à son domicile, situé dans un lotissement de la commune d’Irigny, près de Lyon. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

D’après les premières informations rapportées, une arme à feu a été découverte à proximité des deux corps. Les enquêteurs privilégient pour l’heure la piste d’un féminicide suivi d’un suicide.

Le mari, qui s’occupait seul de son épouse atteinte de troubles cognitifs depuis plusieurs années, pourrait être au cœur de cette tragédie. Une autopsie doit prochainement être réalisée afin de préciser les causes exactes du décès et de mieux comprendre le déroulement des faits.