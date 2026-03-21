LOU : un renversement fou à Perpignan relance Lyon dans la course aux phases finales

Mené en seconde période, le LOU Rugby a renversé Perpignan (28-32) ce samedi. Une victoire précieuse à l’extérieur qui relance les Lyonnais dans la course à la qualification.

Le LOU n’avait plus vraiment le droit à l’erreur. En déplacement à Perpignan ce samedi, pour la reprise du Top 14 après la trêve internationale, les Lyonnais ont signé une victoire capitale (28-32) au terme d’un match renversant.

Un succès acquis dans la douleur, mais qui pourrait peser lourd dans la dernière ligne droite de la saison.

D’entrée, Lyon affiche ses intentions. À la 20e minute, Sam Simmonds concrétise la domination des siens en inscrivant le premier essai de la rencontre. Dans la foulée, Léo Berdeu fait parler la précision de son jeu au pied pour creuser un premier écart.

Mais Perpignan ne lâche rien. Juste avant la pause, James Hall relance les siens avec un essai, rapidement suivi d’une pénalité de Tristan Tedder. Résultat : les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos (13-13).

La reprise tourne d’abord à l’avantage des Catalans. Trop indiscipliné, le LOU subit et encaisse deux essais coup sur coup : Diego Mascarenc (48e), puis Ignacio Ruiz (60e).

En quelques minutes, le match semble échapper aux Lyonnais, désormais menés et en difficulté.

Mais Lyon ne s’effondre pas. Bien au contraire. Dès la 62e minute, Gabin Lorre conclut une belle action initiée par Jiuta Wainiqolo et relance totalement son équipe.

Quatre minutes plus tard, Camille Chat aplatit à son tour, permettant au LOU de revenir à hauteur. La transformation de Martin Méliande ramène les deux équipes à égalité (25-25).

Dylan Cretin, héros de la fin de match

Dans un final sous tension, Lyon fait la différence sur sa dernière occasion. À la 74e minute, Dylan Cretin inscrit l’essai de la victoire, immédiatement transformé.

Un coup de poignard pour Perpignan, et un soulagement immense pour le LOU, qui s’impose finalement 32 à 28.

Ce succès met fin à une série délicate pour Lyon, qui n’avait plus gagné depuis la mi-février. C’est également leur première victoire à l’extérieur depuis fin janvier.

Surtout, elle permet aux hommes du LOU de rester en course pour les phases finales, à l’approche du sprint final.

Prochain rendez-vous : la réception de Bordeaux-Bègles au Matmut Stadium de Gerland, un nouveau test décisif pour confirmer ce regain de forme.