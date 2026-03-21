Le second tour des municipales et des métropolitaines à Lyon à suivre en direct ce dimanche avec Radio Espace et LyonMag

Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines va changer le visage de l'agglomération lyonnaise pour ces sept prochaines années. Suivez la journée et la soirée électorales en direct avec LyonMag et Radio Espace.

Ce dimanche, dès 8h, les bureaux de vote du Rhône et de la Métropole de Lyon ouvriront leurs portes pour permettre aux électeurs de faire un choix.

Le second tour des élections municipales et métropolitaines sera à suivre sur LyonMag.com et Radio Espace, avec un live commenté dès le matin et juste tard dans la nuit. Dès 20h, la rédaction de Radio Espace sera en direct des QG et de la préfecture pour vous faire remonter les premières réactions ainsi que les résultats, à consulter sur notre carte interactive.

Qui seront les nouveaux maires de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ? Qui sera le prochain président de la Métropole de Lyon ? Réponse ce dimanche !