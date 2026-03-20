Municipales à Lyon : Aulas et Doucet à 50-50 dans le dernier sondage Radio Espace-LyonMag

À la veille du second tour des municipales à Lyon, un sondage OpinionWay pour Radio Espace et LyonMag place Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas strictement à égalité. Un duel incertain qui laisse planer le suspense jusqu’au vote.

Impossible de départager les deux candidats. À quelques heures du second tour des élections municipales à Lyon, un sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace place Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas à parfaite égalité, avec 50 % d’intentions de vote chacun.

Un scénario qui confirme l’extrême tension d’une campagne déjà marquée par un premier tour particulièrement serré.

Dimanche dernier, un peu plus de 1 200 voix seulement séparaient les deux principaux candidats. Grégory Doucet était arrivé en tête avec 37,36 % des suffrages, juste devant Jean-Michel Aulas (36,78 %).

Le dernier sondage publié ce vendredi ne vient pas trancher ce duel. Il prolonge au contraire cette impression d’équilibre total entre les deux camps.

Des reports de voix encore incertains

Du côté du maire écologiste sortant, cette stagnation à 50 % interroge. Elle suggère que le report des voix à gauche n’est pas total, malgré les réserves théoriques issues du premier tour.

L’union avec La France insoumise pourrait avoir freiné une partie de cet électorat, sans pour autant inverser la dynamique.

En face, Jean-Michel Aulas semble réussir à élargir sa base. Le candidat de la droite et du centre dépasserait le seul report des voix issues du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, crédité de 7,07 % au premier tour.

Malgré une semaine d’entre-deux-tours intense, aucun des deux candidats n’est parvenu à prendre un avantage décisif.

Dans ce contexte, cette égalité apparaît presque comme une surprise pour certains observateurs. Sur le papier, le cumul des voix de gauche au premier tour laissait entrevoir une avance plus nette pour Grégory Doucet.

Une incertitude renforcée par les indécis

Autre élément clé : 10 % des personnes interrogées n’expriment pas encore d’intention de vote. Un réservoir qui pourrait faire basculer l’élection d’un côté comme de l’autre.

L’enquête OpinionWay a été réalisée du 17 au 20 mars auprès de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon.