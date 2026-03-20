Vitaa dans le classement des personnalités préférées des enfants… mais loin du top 10

Le Journal de Mickey a dévoilé son classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans. La chanteuse lyonnaise Vitaa y figure, mais loin derrière un top 10 largement dominé par les hommes.

Chaque année, il offre un aperçu des figures qui marquent la jeune génération. Le Journal de Mickey a publié ce mercredi son traditionnel classement des personnalités préférées des 7-14 ans, réalisé avec l’institut OpinionWay.

Et dans cette édition 2026, une artiste lyonnaise tire son épingle du jeu : la chanteuse Vitaa, habituée de ce palmarès, parvient à se hisser dans le top 50.

Sans surprise, le classement reste largement dominé par des figures masculines issues du sport et de la musique. Le chanteur Soprano conserve la première place, confirmant son immense popularité auprès des plus jeunes.

Derrière lui, le basketteur Victor Wembanyama et le footballeur Olivier Giroud complètent le podium.

Le reste du top 10 confirme cette tendance, avec la présence d’Inoxtag, Ousmane Dembélé, Léon Marchand, Gims, Antoine Griezmann, Zinédine Zidane, Michou ou encore Jamy Gourmaud.

Fait marquant de cette édition : aucune femme ne figure parmi les dix premières places. Un constat relevé par le magazine lui-même.

"Onze femmes figurent dans le top 50, une proportion comparable à celle observée chez les adultes. Mais un constat interroge : aucune femme n’apparaît dans le Top 10", souligne le Journal de Mickey.

La première représentante féminine n’apparaît qu’à la 10e place : il s’agit de Marine, révélée par la Star Academy.

Vitaa, une présence discrète mais régulière

Dans ce paysage très concurrentiel, Vitaa se classe à la 40e position. Une place modeste, mais qui confirme sa présence régulière dans les préférences des plus jeunes.

La chanteuse lyonnaise devance notamment Didier Deschamps, preuve d’une notoriété qui dépasse encore largement le seul public adulte.

Si elle reste loin du haut du classement, sa présence témoigne d’une fidélité du jeune public à son univers musical, dans un palmarès où les tendances évoluent rapidement d’une année sur l’autre.