OL–Celta Vigo : réduits à 10, les Lyonnais chutent et quittent l’Europe

Réduit à dix dès la première période après l’expulsion de Moussa Niakhaté, l’Olympique Lyonnais a été éliminé de la Ligue Europa par le Celta Vigo (0-2). Une nouvelle désillusion cette saison pour les hommes de Paulo Fonseca.

L’espoir aura duré moins de vingt minutes. Dans un Groupama Stadium qui croyait encore à une qualification, l’Olympique Lyonnais a vu sa campagne européenne s’arrêter brutalement ce jeudi soir face au Celta Vigo (0-2), en huitième de finale retour de Ligue Europa.

Après le match nul décroché à l’aller en Espagne (1-1), les Lyonnais savaient qu’ils devaient s’imposer pour poursuivre leur route. L’entame était d’ailleurs encourageante, avec une équipe volontaire et bien en place dans le 3-5-2 relancé par Paulo Fonseca.

Mais à la 19e minute, le scénario bascule. Moussa Niakhaté est expulsé après une intervention jugée dangereuse sur Javi Rueda. Une décision lourde de conséquences, qui oblige immédiatement l’OL à revoir ses ambitions.

Réduits à dix pendant plus de 70 minutes, les Lyonnais perdent le contrôle du match et subissent progressivement la pression espagnole.

Sous pression, Lyon plie sans rompre dans un premier temps. Dominik Greif, de retour dans les cages, multiplie les interventions décisives pour maintenir son équipe à flot.

Mais à force de reculer, l’OL finit par céder. À la 61e minute, Javi Rueda surgit dans la surface pour reprendre un centre et tromper le portier lyonnais. Le but qui fait basculer définitivement la rencontre… et la qualification.

Des changements offensifs sans effet

Dos au mur, Paulo Fonseca tente de relancer son équipe en injectant du sang neuf. Pavel Šulc, tout juste de retour, Afonso Moreira et Malick Fofana font leur entrée pour apporter de la vitesse et de la créativité.

Mais malgré ces ajustements, Lyon ne parvient jamais à inverser la tendance. Trop imprécis, trop désorganisés, les Rhodaniens butent sur un bloc espagnol solide et bien en place. Tandis que Ferran Jutgla marquait le second but espagnol dans le temps additionnel.

Cette élimination précoce laisse un goût amer. L’OL, en difficulté ces dernières semaines, voit s’envoler l’un de ses derniers objectifs de la saison.

Désormais, il ne reste plus que le championnat pour sauver l’exercice. Toujours en quête d’une victoire depuis la mi-février, les Lyonnais devront impérativement réagir dès ce week-end face à Monaco.

À huit journées de la fin, la qualification pour la Ligue des champions apparaît désormais comme l’unique horizon… et une nécessité pour éviter une saison totalement manquée.