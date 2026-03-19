Braquage à Lyon : un DAB arraché à l’explosif en centre-ville

Une explosion a retenti en pleine nuit dans le centre de Lyon. Un distributeur automatique a été violemment arraché devant un bureau de poste, avant que les auteurs ne prennent la fuite.

Au petit matin, les stigmates étaient encore visibles. Devant le bureau de poste du quai Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement de Lyon, la façade endommagée et les débris éparpillés ne laissaient guère de doute : un braquage spectaculaire s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il est environ 4h37 lorsque les forces de l’ordre sont alertées pour un bruit d’explosion en plein centre-ville. Rapidement dépêchés sur place, les policiers découvrent un distributeur automatique de billets littéralement arraché de son socle.

Le dispositif, violemment extrait, est retrouvé au milieu de la chaussée, témoignant de la puissance de l’intervention.

Selon les premiers éléments, les auteurs auraient utilisé un fourgon pour arracher le distributeur, avant d’abandonner le véhicule sur place. Trois individus sont ensuite montés à bord d’une voiture de type citadine pour prendre la fuite.

La scène, brève mais méthodique, laisse penser à une opération préparée en amont, menée en quelques minutes seulement.

Le butin encore inconnu

À ce stade de l’enquête, les autorités ne sont pas en mesure de confirmer si les braqueurs sont parvenus à repartir avec de l’argent. Le distributeur, fortement endommagé, devra être expertisé pour déterminer si son contenu a été récupéré.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de préciser le déroulé exact des faits.