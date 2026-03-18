Theodora affiche complet à Lyon, 16 000 spectateurs attendus

La chanteuse Theodora se produira ce 20 mars à la Halle Tony Garnier à Lyon devant plus de 16 000 spectateurs. Une date unique dans la ville, déjà complète, qui confirme son ascension fulgurante.

C’est l’un des concerts les plus attendus du printemps à Lyon. L’artiste Theodora investira la Halle Tony Garnier, dans le quartier de Gerland, ce vendredi 20 mars 2026 pour une date unique déjà complète, avec plus de 16 000 spectateurs attendus.

Récompensée comme révélation féminine aux Flammes 2025 et aux Victoires de la Musique 2026, Theodora s’impose progressivement comme une figure montante de la scène pop. En quelques mois, elle a su fédérer un public large, à l’image de ses précédentes dates en Zénith également complètes.

Son univers musical, à la croisée des influences, mêle sonorités pop, héritage congolais et esthétique visuelle inspirée du cyberpunk. Une identité artistique qui contribue à son succès grandissant.

Pour cette date lyonnaise, l’artiste a choisi la Halle Tony Garnier, une salle emblématique capable d’accueillir des événements d’envergure. Sa configuration et son architecture industrielle doivent permettre une expérience scénique immersive.

Le concert s’annonce comme un moment fort pour les fans, avec l’interprétation de plusieurs titres marquants, dont KONGOLESE SOUS BBL, ainsi que des morceaux issus de son dernier album MEGA BBL.

Une première partie assurée par Ino Casablanca

La soirée débutera avec une première partie confiée à Ino Casablanca, avant l’entrée en scène de Theodora.

Avec cette date complète plusieurs jours avant l’événement, l’artiste confirme son attractivité et l’engouement qu’elle suscite, bien au-delà de son public initial. Un rendez-vous qui s’annonce comme l’un des temps forts musicaux de l’année à Lyon.