Hygiène alarmante : une boucherie de Lyon fermée par la préfecture

Une boucherie du 3e arrondissement de Lyon a été fermée administrativement après un contrôle sanitaire. Les autorités évoquent de graves manquements à l’hygiène, dont la présence de nuisibles et des denrées mal conservées.

C’est une décision de moins en moins rare et lourde de conséquences. Par arrêté préfectoral, une boucherie située rue Paul-Bert dans le 3e arrondissement de Lyon a été contrainte de fermer immédiatement après un contrôle des services sanitaires.

L’inspection, menée le mardi 17 mars par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), a mis en évidence de multiples manquements graves aux règles d’hygiène.

Parmi les éléments relevés lors du contrôle, les agents ont constaté "la présence importante de déjections de rongeurs" dans plusieurs zones de l’établissement, notamment les espaces de production et de stockage.

Des blattes mortes ont également été observées, témoignant d’un problème d’infestation.

Le rapport pointe aussi un défaut généralisé de nettoyage et de maintenance, ainsi que des équipements et locaux jugés non conformes aux exigences sanitaires.

Denrées mal conservées et manque de traçabilité

Les manquements ne se limitent pas à la propreté. Les inspecteurs ont également relevé des conditions de stockage et de conservation inadaptées, ainsi que la présence de denrées à des températures non conformes.

Autre point problématique : l’absence de traçabilité des produits, pourtant obligatoire dans le secteur alimentaire.

Les services de l’État évoquent également l’absence d’autocontrôles et de procédures sanitaires internes, indispensables pour garantir la sécurité des consommateurs.

Pour espérer rouvrir, l’établissement devra se conformer à une série de mesures correctives particulièrement strictes.

Parmi elles :

• une désinfection complète des locaux,

• la mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles,

• la remise en état des équipements,

• ou encore la formation du personnel aux règles d’hygiène.

Plusieurs pratiques ont également été immédiatement interdites, comme certaines méthodes de stockage ou de transformation des denrées.

La boucherie ne pourra rouvrir ses portes qu’après un nouveau passage des services sanitaires.

L’arrêté précise que la reprise de l’activité sera autorisée uniquement si un agent de la DDPP constate la mise en conformité complète de l’établissement.

En attendant, cette fermeture administrative souligne la vigilance accrue des autorités sur les questions de sécurité alimentaire dans l’agglomération lyonnaise.