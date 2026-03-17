 LDLC Arena : Rosalía ouvre sa tournée internationale à Lyon dans une salle comble

La star espagnole Rosalía a lancé sa tournée mondiale lundi à la LDLC Arena de Décines. Devant 13 800 spectateurs, l’artiste a offert un show spectaculaire pour cette première très attendue.

Lyon s’est offert une première mondiale. Ce lundi 16 mars, la chanteuse espagnole Rosalía a choisi la LDLC Arena de Décines-Charpieu pour donner le coup d’envoi de son LUX Tour, sa nouvelle tournée internationale.

Devant plus de 13 800 spectateurs, l’artiste a livré un concert très attendu, marquant une nouvelle étape dans l’ascension de la salle lyonnaise sur la scène des grandes tournées mondiales.

Dès le matin, les premiers fans se sont rassemblés devant l’enceinte, certains ayant fait le déplacement depuis l’étranger, notamment d’Espagne, du Brésil ou encore d’Argentine.

À l’ouverture des portes, la salle s’est rapidement remplie, confirmant l’engouement autour de cette date inaugurale. Pendant près de deux heures, Rosalía a enchaîné les morceaux dans une mise en scène travaillée, mêlant tableaux chorégraphiés et titres issus de ses différents albums.

L’artiste, visiblement émue, a même laissé apparaître quelques larmes, touchée par l’accueil du public lyonnais.

Un show à la hauteur de l’événement

Le spectacle s’est distingué par une scénographie soignée, fidèle à l’univers visuel de son dernier projet : une esthétique dominée par le blanc, la dentelle et les drapés, accompagnée par un orchestre.

Entre performances proches de l’opéra et passages plus pop, Rosalía a proposé un show pensé pour marquer les esprits dès cette première date.

À la sortie, l’enthousiasme des spectateurs témoignait d’une soirée réussie, à la hauteur des attentes suscitées par cette ouverture de tournée.

Avec cet événement, la LDLC Arena confirme son positionnement parmi les grandes salles européennes capables d’accueillir des productions internationales.

"Une première mondiale, ce n’est jamais anodin (…) Que Rosalía nous fasse confiance pour ce moment crucial, c’est une reconnaissance exceptionnelle", se félicite Alexandre Aulas, président-directeur général de la LDLC Arena.

Derrière ce concert, une organisation d’envergure a été déployée : 20 semi-remorques, 6 tour-bus et 250 personnes mobilisées pour le montage et le démontage du spectacle.