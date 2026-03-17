OL : un joueur majeur de retour à l’entraînement, une bonne nouvelle pour Lyon

Bonne nouvelle pour l’OL : Pavel Šulc a repris l’entraînement après plusieurs semaines d’absence. Encore en reprise individuelle, le milieu offensif tchèque pourrait bientôt renforcer un secteur offensif en difficulté.

Dans une période marquée par les blessures et les résultats en dents de scie, l’Olympique Lyonnais enregistre enfin un signal positif. Absent depuis plusieurs semaines, Pavel Šulc a repris le chemin de l’entraînement au centre de Décines.

Un retour progressif, mais qui redonne un peu d’air à un groupe en manque de solutions offensives.

Touché aux ischio-jambiers, le milieu offensif tchèque n’avait plus été aperçu sur les terrains depuis la fin du mois de février. Une absence loin d’être anodine pour l’OL.

Depuis le début de la saison, Pavel Šulc s’est imposé comme l’un des éléments les plus influents du secteur offensif lyonnais, capable de faire la différence dans les derniers mètres. Son indisponibilité a coïncidé avec une période plus compliquée pour les hommes de Paulo Fonseca, souvent en manque d’inspiration devant le but.

Une reprise encore individuelle

Ces derniers jours, le joueur a retrouvé les pelouses du centre d’entraînement, mais sans réintégrer pleinement le groupe. Pour l’instant, Šulc suit un programme individualisé, signe d’une reprise maîtrisée après sa blessure.

Le staff lyonnais privilégie la prudence, afin d’éviter toute rechute sur une zone musculaire particulièrement sensible.

La question désormais est celle du calendrier. Si son évolution physique est jugée satisfaisante dans les prochains jours, Pavel Šulc pourrait rapidement réintégrer les séances collectives.

Son retour serait particulièrement attendu à l’approche des prochaines échéances, notamment le match retour de Ligue Europa face au Celta Vigo, un rendez-vous crucial pour la saison lyonnaise.

Dans un effectif encore fragilisé, la montée en puissance du Tchèque pourrait offrir à l’OL une solution offensive précieuse au moment où le club en a le plus besoin.