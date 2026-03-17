Villeurbanne : deux morts après une collision entre une voiture en fuite et un tramway

Un grave accident de la circulation s’est produit lundi 16 mars en soirée, aux alentours de 21 heures, cours André-Philippe à Villeurbanne.

Selon les premiers éléments, une patrouille de police aurait surpris plusieurs individus en train de commettre un vol à la roulotte. À la vue des forces de l’ordre, ces derniers ont pris la fuite à bord d’un véhicule.

Les suspects auraient alors emprunté une voie en sens interdit. D’après les informations de LyonMag, aucune poursuite n’avait encore été engagée lorsque, quelques centaines de mètres plus loin, leur voiture est entrée en collision avec une rame du tramway T4.

L’impact, d’une grande violence, a provoqué le déraillement du tramway. D’importants moyens de secours ont été déployés sur place, notamment les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, ainsi que les équipes d’intervention des TCL chargées de sécuriser les lieux et de couper l’alimentation électrique.

Dans un premier temps, trois hommes ont été retrouvés grièvement blessés, dont deux en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, ces deux derniers n’ont pas survécu. Le troisième occupant du véhicule, conscient, a été transporté en urgence absolue.

Le conducteur du tramway, en état de choc, doit également être examiné. Aucun autre blessé n’est à déplorer.

Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l’ordre, tandis que la circulation des lignes T4 et T1 devrait rester interrompue au moins jusqu’au mardi matin.