Trois nouveaux restaurants intègrent le Guide Michelin à Lyon : découvrez lesquels

Le Guide Michelin 2026, dévoilé ce lundi à Monaco, a distingué 62 nouveaux restaurants en France. Dans le Rhône, trois tables font leur entrée dans le prestigieux palmarès, confirmant le dynamisme de la scène gastronomique lyonnaise.

La cérémonie du Guide Michelin 2026, organisée ce lundi à Monaco, a une nouvelle fois mis la gastronomie française à l’honneur. Dans un pays qui compte désormais 668 restaurants étoilés, 62 établissements ont fait leur entrée dans le célèbre guide rouge.

Parmi eux, trois restaurants situés dans le Rhône ont obtenu leur première étoile, rejoignant ainsi le cercle très fermé des tables distinguées par les inspecteurs du guide.

Trois chefs récompensés dans le Rhône

Première adresse à rejoindre le palmarès : L’Étape Dorée, à Saint-Genis-Laval, où le chef Yo Miyazaki propose une cuisine fine et précise qui mêle influences japonaises et produits du terroir.

À Lyon, dans le 1er arrondissement, le restaurant Circle, dirigé par le chef Bastian Ruga, décroche lui aussi sa première étoile. Installé rue Chavanne, l’établissement s’est rapidement imposé comme l’une des nouvelles tables remarquées de la scène culinaire lyonnaise.

Troisième restaurant récompensé : Les Loges, au sein de l’hôtel Cour des Loges, dans le Vieux Lyon. L’établissement avait rouvert ses portes l’été dernier après plusieurs mois de travaux.

Anthony Bonnet retrouve son étoile

Pour le chef Anthony Bonnet, cette distinction marque un retour : l’étoile qu’il détenait avant la fermeture de la Cour des Loges lui est à nouveau attribuée.

"Recevoir cette étoile est une émotion profonde et sincère. Depuis plus de vingt ans, j’ai la chance d’exercer mon métier au cœur de Lyon, berceau de notre tradition gastronomique", a-t-il réagi.

Le chef souligne également l’importance du travail avec les producteurs locaux : "Ma cuisine s’est construite sur des relations privilégiées avec des producteurs locaux passionnés."

Avec ces nouvelles distinctions, Lyon et sa région continuent de renforcer leur place dans la gastronomie française. Héritière de la tradition des bouchons et des grands chefs, la capitale des Gaules voit régulièrement émerger de nouvelles tables capables de séduire les inspecteurs du Guide Michelin.

Pour les chefs distingués, cette première étoile constitue souvent une étape déterminante : une reconnaissance prestigieuse, mais aussi une pression supplémentaire pour confirmer, année après année, l’excellence de leur cuisine.