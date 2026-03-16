Municipales 2026 à Lyon : Doucet devant Aulas, une triangulaire possible au second tour

Le maire écologiste Grégory Doucet est arrivé en tête du premier tour des municipales à Lyon avec 37,36 % des voix, juste devant Jean-Michel Aulas (36,78 %). La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi dépasse les 10 % et pourrait se maintenir au second tour.

Le premier tour des élections municipales à Lyon a livré un résultat particulièrement serré. Le maire sortant Grégory Doucet est arrivé en tête ce dimanche 15 mars avec 37,36 % des suffrages, devançant de peu Jean-Michel Aulas, crédité de 36,78 %.

Un résultat qui place l’écologiste en position favorable pour le second tour, alors que plusieurs sondages annonçaient une bataille plus incertaine entre les deux principaux candidats.

Au terme de ce premier tour, la confrontation entre le maire sortant et l’ancien président de l’Olympique lyonnais apparaît comme l’enjeu central du scrutin.

Avec un écart inférieur à un point, Grégory Doucet conserve l’avantage, mais Jean-Michel Aulas reste en embuscade pour le second tour, qui s’annonce particulièrement disputé.

Une possible triangulaire

Derrière les deux favoris, la députée La France insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi obtient 10,41 % des voix. Ce score lui permet théoriquement de se maintenir au second tour et d’envisager une triangulaire.

Plus loin, Alexandre Dupalais (UDR-RN) recueille 7,07 % des suffrages. Un résultat insuffisant pour espérer se maintenir ou peser directement dans la configuration du second tour.

Plusieurs figures politiques lyonnaises restent nettement en retrait.

Nathalie Perrin-Gilbert obtient 3,64 %, tandis que l’ancien maire Georges Képénékian recueille 3,53 %. Tous deux restent sous la barre des 5 %, ce qui les empêche de fusionner avec une autre liste et de bénéficier du remboursement de leurs frais de campagne.

Du côté de l’extrême gauche, Delphine Briday (Lutte ouvrière) rassemble 0,53 % des suffrages, devant Raphaëlle Mizony (NPA) avec 0,51 %. Michaël Jouteux, candidat du Parti des travailleurs, ferme la marche avec 0,16 %.

À Lyon, la campagne va désormais entrer dans une nouvelle phase. Les négociations et les prises de position des différentes listes pourraient influencer l’issue du scrutin.

Le second tour des municipales se tiendra dimanche prochain. Il départagera les candidats encore en lice pour diriger la capitale des Gaules pendant les six prochaines années.