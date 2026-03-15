Élections municipales : jusqu’à quelle heure peut-on voter à Lyon et autour ?

Les électeurs de Lyon et de la Métropole sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars 2026 pour élire maires, maires d’arrondissement et conseillers métropolitains. Horaires des bureaux de vote, procuration ou bulletins : voici les informations pratiques à connaître avant de voter.

Les élections municipales et métropolitaines se tiendront les dimanches 15 et 22 mars 2026. Les électeurs de la Métropole de Lyon seront appelés à désigner les maires, les maires d’arrondissement pour la ville de Lyon ainsi que les conseillers métropolitains.

À quelques jours du premier tour, la préfecture du Rhône rappelle les principales informations pratiques pour participer au scrutin.

Jusqu’à quelle heure peut-on voter ?

Dans la plupart des communes, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Dans plusieurs villes de la métropole, les électeurs bénéficieront toutefois d’un délai supplémentaire pour voter, avec une fermeture des bureaux à 19h ou 20h.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans les communes suivantes :

• Bron

• Brignais

• Caluire-et-Cuire

• Corbas

• Décines-Charpieu

• Feyzin

• Gleizé

• La Mulatière

• Meyzieu

• Mornant

• Oullins-Pierre-Bénite

• Saint-Fons

• Sainte-Foy-lès-Lyon

• Saint-Genis-Laval

• Saint-Priest

• Sathonay-Camp

• Tassin-la-Demi-Lune

• Vaulx-en-Velin

• Vénissieux

Dans les deux plus grandes villes du territoire, les bureaux de vote fermeront à 20h :

• Lyon

• Villeurbanne

Professions de foi et bulletins de vote

Avant le scrutin, les électeurs reçoivent généralement par courrier les professions de foi des candidats, qui présentent leur programme. Ces documents sont également disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur.

Les bulletins de vote, fournis par les candidats, peuvent être envoyés par voie postale ou directement disponibles dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Si certains ne sont pas transmis, les électeurs ont la possibilité de les imprimer eux-mêmes.

Toutes les informations concernant le déroulement des élections sont consultables sur le site officiel elections.interieur.gouv.fr