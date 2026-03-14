Lyon remporte la première Coupe de la Ligue féminine de l'histoire !

Ce samedi 14 mars, OL Lyonnes a remporté la finale de la Coupe de la Ligue féminine contre le PSG. Pour la première édition de la compétition, le trophée finit dans la vitrine des Fenottes.

Les Lyonnaises continuent d’imposer leur loi.

Ce samedi, au stade Houphouët-Boigny d’Abidjan, l’OL a remporté la première finale de la Coupe de la Ligue féminine (LFFP) en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain. Une victoire acquise au terme d’un match disputé et longtemps indécis, qui permet aux joueuses de Jonatan Giráldez d’ajouter un nouveau trophée à leur palmarès.

Dans une ambiance particulière et sous une température proche des 30 degrés, les deux équipes ont d’abord livré une bataille tactique serrée. Le PSG s’est montré solide défensivement et a contenu les offensives lyonnaises pendant une grande partie de la première période.

Les Fenottes ont toutefois fini par se montrer dangereuses avant la pause. Sur un corner frappé par Selma Bacha, Lindsey Heaps a failli ouvrir le score avec une tête lobée qui a terminé sa course sur la barre transversale dans le temps additionnel de la première mi-temps.

La rencontre a basculé en seconde période. À la 59e minute, Kadidiatou Diani a adressé un centre tendu dans la surface. Ada Hegerberg, bien placée, a eu l’intelligence de laisser passer le ballon, permettant à Melchie Dumornay de surgir et de conclure à bout portant. Une action collective parfaitement exécutée qui a offert l’avantage à l’OL.

Quelques minutes auparavant, le PSG avait cru obtenir un penalty. L’arbitre avait initialement sanctionné une faute d’Elise De Almeida sur Tabitha Chawinga, avant que la VAR n’annule la décision, l’action ne révélant finalement aucune irrégularité.

Une fois devant au score, les Lyonnaises ont pris le contrôle de la rencontre. La défense parisienne a tenté de revenir, mais les occasions se sont faites rares. La gardienne Christiane Endler n’a réellement été inquiétée qu’une seule fois en seconde période.

De leur côté, les joueuses de Jonatan Giráldez ont continué à pousser. Kadidiatou Diani est même passée tout près de faire le break lorsque sa frappe a heurté le poteau à la 75e minute.

L’entraîneur lyonnais a ensuite effectué plusieurs changements pour gérer la fin de rencontre, sans que l’avantage de son équipe ne soit véritablement menacé.

Un premier titre et une saison toujours parfaite

Avec ce succès, l’OL décroche le premier trophée de la saison, mais aussi le 40e titre de son histoire.

Toujours invaincues depuis le début de l’exercice, les Lyonnaises confirment leur domination sur la scène nationale. Elles occupent actuellement la tête du championnat avec 16 points d’avance sur le FC Nantes et restent engagées en quarts de finale de la Ligue des champions.

De quoi nourrir l’espoir d’une saison particulièrement réussie pour les Fenottes, toujours en lice sur tous les tableaux.