À Lyon, un grand festival du goût va réunir chefs, artisans et producteurs

Le Festival des Terroirs revient à Lyon du 24 au 26 avril 2026 à HEAT. Pendant trois jours, chefs, artisans et producteurs venus de toute la France feront découvrir leurs savoir-faire au public lors d’un événement gastronomique qui pourrait accueillir plus de 15 000 visiteurs.

Le rendez-vous des amateurs de gastronomie et de produits régionaux fera son retour à Lyon au printemps. La quatrième édition du Festival des Terroirs se tiendra du 24 au 26 avril 2026 à HEAT Lyon, dans le quartier de la Confluence, avec l’ambition de célébrer le bien manger et le bien boire à travers les savoir-faire des régions françaises.

L’événement, organisé par l’association Le Tour des Terroirs, devrait rassembler plus de 15 000 visiteurs sur un espace de 3 500 m² dédié aux producteurs, artisans et chefs.

Cette édition 2026 sera placée sous le parrainage du chef pâtissier Maxime Frédéric, actuellement chef pâtissier du Cheval Blanc Paris et sacré Meilleur pâtissier du monde 2025.

Également cofondateur de la boulangerie Pleincœur et propriétaire d’une ferme familiale en Normandie, il incarne selon les organisateurs le lien entre la haute pâtisserie et les produits du terroir.

Avant lui, plusieurs figures de la gastronomie française avaient déjà parrainé le festival, parmi lesquelles Hélène Darroze, Régis Marcon ou encore Claire Heitzler.

Un grand marché et plus de 80 producteurs

Pendant trois jours, les visiteurs pourront parcourir un grand marché réunissant plus de 80 producteurs et artisans venus de toute la France.

Au programme également :

• un food court animé par des chefs venus de différentes régions,

• des ateliers autour de l’alimentation et des filières de qualité,

• des battles culinaires entre chefs devant un jury,

• une librairie gastronomique avec rencontres et dédicaces,

• ainsi qu’une programmation artistique et musicale imaginée par HEAT.

Parmi les chefs annoncés figurent notamment Christophe Hay, Blanche Loiseau, Matthias Marc ou Hugo Riboulet.

L’édition 2026 introduira aussi plusieurs nouveautés. Une scène extérieure accueillera des témoignages de personnalités du monde agricole et gastronomique, tandis qu’un espace de démonstrations culinaires sera installé au cœur du marché des producteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les professionnels du secteur pourront également se retrouver lors d’une soirée réunissant près de 400 chefs, producteurs et partenaires, organisée dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.

Créée en 2017, l’association Le Tour des Terroirs organise des événements destinés à rapprocher agriculteurs, chefs et consommateurs autour d’une gastronomie plus responsable. Depuis sa création, elle revendique plus de 150 événements et près de 800 adhérents.

La précédente édition du festival avait attiré près de 14 000 visiteurs, signe de l’intérêt croissant pour ces rendez-vous dédiés aux produits du terroir.