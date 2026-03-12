Ligue Europa : mené puis en supériorité numérique, l’OL sauve le nul à Vigo (1-1)

L’Olympique Lyonnais a obtenu un match nul précieux sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) ce jeudi 12 mars en huitième de finale aller de Ligue Europa. Menés au score mais en supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les Lyonnais ont égalisé en toute fin de match.

L’Olympique Lyonnais a évité le pire en Galice. En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo ce jeudi 12 mars pour le huitième de finale aller de Ligue Europa, les Lyonnais ont obtenu un match nul 1-1 grâce à une égalisation tardive. Un résultat qui laisse toutes ses chances au club rhodanien avant le match retour au Groupama Stadium.

Toujours en quête d’un succès depuis plusieurs semaines, les hommes de Paulo Fonseca espéraient relancer la dynamique sur la scène européenne. Mais le technicien portugais devait composer avec une infirmerie bien remplie.

Conséquence directe : la titularisation surprise du jeune Steeve Kango au poste de latéral droit. Le défenseur disputait ses premières minutes en professionnel dans un contexte particulièrement exigeant.

Sur la pelouse de Vigo, la rencontre démarre de manière équilibrée, mais les Lyonnais peinent à se montrer dangereux. Devant, Endrick et Roman Yaremchuk ont du mal à combiner et l’attaque lyonnaise manque de rythme.

Le Celta Vigo va profiter d’un moment de flottement dans la défense lyonnaise pour prendre l’avantage.

À la 25e minute, les Espagnols partent rapidement en contre. Sur l’aile, Williot Swedberg adresse un centre précis dans la surface. Javi Rueda surgit et conclut sans trembler pour ouvrir le score (1-0).

Lyon tente de réagir mais se heurte à une défense espagnole bien organisée jusqu’à la pause.

L’expulsion qui change le match

Le tournant de la rencontre intervient à la 54e minute. Borja Iglesias est expulsé après un coup de coude au visage de Clinton Mata.

Réduits à dix, les joueurs du Celta doivent défendre leur avantage pendant plus d’une demi-heure. Une situation qui offre à l’OL l’opportunité de reprendre le contrôle du match.

Mais les Lyonnais mettent du temps à exploiter cette supériorité numérique.

L’OL pousse mais peine à concrétiser sa domination. Le danger vient finalement du jeune Steeve Kango.

À la 73e minute, le latéral tente sa chance de loin. Sa frappe puissante vient s’écraser sur le poteau et fait passer un frisson dans la défense espagnole.

Dans le même temps, la soirée se complique encore pour Lyon sur le plan physique. Entré en jeu, Rémi Himbert doit quitter ses partenaires à peine vingt secondes plus tard après s’être blessé à la cheville sur son premier ballon.

Endrick libère Lyon en fin de match

Alors que le temps file et que la défaite se profile, l’OL finit par trouver l’ouverture.

À la 87e minute, Endrick récupère un ballon aux abords de la surface et déclenche une frappe puissante. Le gardien du Celta se manque et laisse filer le ballon au fond des filets (1-1).

Un but important pour l’attaquant lyonnais, qui débloque son compteur européen avec sa nouvelle équipe.

Avec ce match nul à l’extérieur, l’Olympique Lyonnais reste pleinement dans la course à la qualification. Le match retour aura lieu jeudi prochain au Groupama Stadium, où les Lyonnais tenteront de faire la différence.

Avant ce rendez-vous européen, les joueurs de Paulo Fonseca devront toutefois rapidement se reconcentrer sur le championnat avec un déplacement au Havre prévu dimanche après-midi.