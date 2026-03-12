Concert de Rosalía : Lyon attire des fans venus de toute l’Europe

Le concert de Rosalía à la LDLC Arena attire des fans bien au-delà de la métropole lyonnaise. Selon Airbnb, les recherches d’hébergements à Lyon ont augmenté d’environ 10% à l’approche de l’événement.

L’arrivée de la star espagnole Rosalía à la LDLC Arena pour un concert le 16 mars se fait déjà sentir dans le secteur de l’hébergement. Selon Airbnb, les recherches de logements à Lyon ont augmenté d’environ 10% à l’approche du concert.

Une hausse qui témoigne de l’attrait de l’événement et de la capacité des grands concerts à attirer un public venu de toute la France et de l’étranger.

D’après les données de la plateforme, l’événement attire une audience internationale. Des voyageurs venant du Royaume-Uni, notamment de Manchester, mais aussi d’Espagne, Barcelone et Madrid, ont recherché des logements dans la métropole lyonnaise.

La majorité des visiteurs reste toutefois française, avec des fans venant notamment de Paris ou de Nantes.

Le concert attire un public plutôt jeune. Les millennials représentent 35% des réservations enregistrées pour l’événement, suivis par la génération X (27%) et la génération Z (21%).

La plupart des visiteurs se déplacent en petit comité : près de 40% des réservations concernent des voyageurs en duo, tandis que 25% des fans viennent seuls.

Autre tendance observée par Airbnb : les visiteurs profitent souvent du concert pour passer plusieurs jours dans la métropole. Selon la plateforme, 77% des voyageurs prévoient de rester entre deux et six nuits afin de découvrir la ville.