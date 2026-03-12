La circulation des trains interrompue ce jeudi matin à Lyon

Début de matinée compliqué pour les voyageurs.

La circulation des trains est particulièrement compliquée ce jeudi matin à Lyon. En cause selon la SNCF : un dérangement d’un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu.

"Ce dérangement rend pour le moment le départ et l’arrivée des trains impossible", précise la SNCF qui annonce une interruption de la circulation au moins jusqu’à 7h30.