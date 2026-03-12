La circulation des trains interrompue ce jeudi matin à Lyon

La circulation des trains est particulièrement compliquée ce jeudi matin à Lyon. En cause selon la SNCF : un dérangement d’un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu.
"Ce dérangement rend pour le moment le départ et l’arrivée des trains impossible", précise la SNCF qui annonce une interruption de la circulation au moins jusqu’à 7h30.
🚦#FlashinfoTERAURA 7h : le trafic est interrompu au niveau de Lyon, conséquence d'un dérangement d'un équipement technique ou informatique.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 12, 2026
Aucun train ne peut circuler au niveau de Lyon, jusqu'à au moins 7h30. https://t.co/7CRvNl6TU6