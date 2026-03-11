Ce restaurant de Lyon perd son étoile au Guide Michelin... pour cause de travaux !

Le verdict est tombé avant même la cérémonie officielle. Le Guide Michelin 2026 a annoncé ce mardi la liste des restaurants rétrogradés cette année. Parmi les établissements concernés figure Les Terrasses de Lyon, restaurant gastronomique de la Villa Florentine, qui perd son étoile.

Une décision qui n’a rien de surprenant : l’établissement du 5ᵉ arrondissement est actuellement fermé pour travaux.

Chaque année, le Guide rouge révèle d’abord la liste des restaurants rétrogradés avant de dévoiler l’ensemble du palmarès. Pour l’édition 2026, 21 restaurants perdent une étoile, tandis que d’autres changent également de catégorie.

À Lyon, la disparition du macaron des Terrasses de Lyon était anticipée. L’établissement est fermé depuis plusieurs mois dans le cadre d’un important chantier de rénovation, consécutif au rachat de la Villa Florentine.

Or, le règlement du Guide Michelin est clair : une fermeture, même temporaire, entraîne automatiquement la perte des étoiles. Les distinctions ne sont maintenues que pour les restaurants effectivement ouverts et évaluables par les inspecteurs.

Une page qui se tourne pour la Villa Florentine

Installé sur les hauteurs de Fourvière, au cœur de la Villa Florentine, le restaurant Les Terrasses de Lyon faisait partie des tables gastronomiques emblématiques de la ville.

Sa terrasse panoramique, offrant une vue spectaculaire sur la Presqu’île et le Vieux Lyon, en faisait l’une des adresses les plus prisées du paysage culinaire lyonnais.

La fermeture actuelle s’inscrit dans un projet de transformation du site, avec une réouverture attendue après les travaux.

À la tête des cuisines, le chef John Leon aura désormais pour mission de relancer la table gastronomique une fois l’établissement rouvert.

Comme souvent dans ce type de situation, le restaurant devra être à nouveau évalué par les inspecteurs du Michelin pour espérer retrouver son étoile.

L’objectif pourrait être un retour dans le palmarès lors de la prochaine édition du guide, si la réouverture et la nouvelle proposition culinaire convainquent les inspecteurs.

La cérémonie officielle du Guide Michelin 2026, qui dévoilera les nouvelles étoiles et promotions, se tiendra le 16 mars au Grimaldi Forum de Monaco.