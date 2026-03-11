Près de Lyon : un étudiant décède après un malaise sur le campus de la Doua

Un drame s’est produit ce mardi après-midi à Villeurbanne, sur le campus de la Doua.

Un étudiant âgé d’une vingtaine d’années a perdu la vie après avoir été victime d’un malaise au sein d’une résidence universitaire située rue Albert Einstein, selon les informations rapportées par Le Progrès.

Seul au moment des faits, le jeune homme aurait lui-même contacté les secours. Malgré l’intervention rapide du SAMU, les équipes médicales n’ont pas pu le réanimer et ont constaté son décès à leur arrivée.

Les colocataires de l’étudiant, qui ont découvert la situation peu après le drame, ont été pris en charge en état de choc. Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins.