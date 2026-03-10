Fourvière : un chantier de 5,2 millions d’euros pour restaurer les tours de la basilique

Perchée au sommet de la colline qui domine Lyon, la basilique Notre-Dame de Fourvière s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de restauration. Les quatre tours d’angle du monument feront l’objet d’un chantier important à partir de fin mars 2026, avec des travaux programmés jusqu’à décembre 2027.

Ce chantier, piloté par la Fondation Fourvière, vise à préserver l’un des symboles les plus emblématiques de la ville, visité chaque année par plus de trois millions de personnes.

Construites à partir de 1872, les tours ont été soumises pendant plus d’un siècle aux vents, à la pluie et aux variations climatiques. Un diagnostic approfondi mené entre 2023 et 2024 a révélé plusieurs signes d’usure du bâtiment.

Parmi les problèmes identifiés figurent des fissures dans la maçonnerie, l’encrassement des pierres, la dégradation des joints, des infiltrations d’eau ou encore la corrosion de certains éléments métalliques.

Selon les experts, ces dégradations rendent désormais nécessaire une intervention globale afin de sécuriser l’édifice et stopper les infiltrations.

Le programme de travaux, estimé à 5,2 millions d’euros, sera réalisé en deux phases.

La première concernera les tours situées à l’ouest de la basilique — la tour de la Justice et la tour de la Force — entre mars 2026 et avril 2027.

La seconde phase, prévue d’avril à décembre 2027, portera sur les tours orientales, baptisées tour de la Prudence et tour de la Tempérance.

Plusieurs entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine interviendront sur le chantier, notamment pour la maçonnerie, les sculptures, les vitraux ou encore les décors peints.

Une mobilisation financière des Lyonnais

Pour soutenir cette opération patrimoniale, la Fondation Fourvière a lancé une nouvelle campagne de dons à la fin de l’année 2025. Près de 200 000 euros ont déjà été collectés auprès de particuliers.

"La basilique de Fourvière fait partie de l’âme de Lyon. Depuis plus de 150 ans, elle veille sur la ville et rassemble les Lyonnais", souligne Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière.

Selon lui, la mobilisation autour de ce projet témoigne de l’attachement durable des habitants à ce monument historique.

Malgré la durée et l’ampleur du chantier, la basilique restera ouverte aux visiteurs et aux pèlerins pendant toute la période des travaux. Des dispositifs pédagogiques devraient également permettre au public de suivre l’avancement du chantier et de découvrir les métiers impliqués dans la restauration du monument.

L’objectif affiché par la Fondation Fourvière est clair : assurer la transmission de ce patrimoine majeur de Lyon aux générations futures.