Incendie dans un Ehpad à Lyon : 80 résidents évacués au petit matin

Le calme matinal a été brutalement troublé ce mardi 10 mars dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon.

Un incendie s’est déclaré vers 6 heures au sein de l’Ehpad Korian Bellecombe, situé rue Dunoir. D’après les premiers éléments, le feu serait parti du sous-sol, dans une zone technique de l’établissement.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers ont déployé un important dispositif pour maîtriser le sinistre. Selon Le Progrès, 80 soldats du feu et 28 véhicules ont été mobilisés sur place.

Par mesure de précaution, les 80 résidents de l’établissement ont été évacués et regroupés dans les étages supérieurs, le temps de sécuriser les lieux. Grâce à l’intervention rapide des secours, le feu a été contenu sans faire de blessés.

Aux alentours de 7h30, les pompiers procédaient encore à des opérations de ventilation afin d’évacuer les fumées persistantes. L’intervention a entraîné la fermeture temporaire de la rue Dunoir, ainsi que des perturbations sur les lignes de transports en commun desservant le secteur.