Olympique Lyonnais : le gardien Rémy Descamps rempile pour deux saisons

L’Olympique lyonnais a officialisé la prolongation de contrat de son gardien Rémy Descamps. Arrivé en 2024, le portier de 29 ans est désormais lié au club jusqu’en juin 2029.

L’Olympique lyonnais a annoncé ce lundi soir la prolongation de contrat de son gardien Rémy Descamps. Le portier français de 29 ans est désormais engagé avec le club rhodanien jusqu’au 30 juin 2029.

Arrivé à Lyon en 2024, l’ancien gardien du FC Nantes s’est progressivement installé dans l’effectif lyonnais comme doublure de Dominik Greif.

Un rôle important dans la rotation

Depuis son arrivée, Rémy Descamps a déjà disputé 15 rencontres sous les couleurs de l’OL. Cette saison, le gardien s’est montré efficace lorsqu’il a été appelé, réalisant sept clean sheets lors de ses apparitions.

Une régularité qui a convaincu la direction lyonnaise de poursuivre l’aventure avec lui.

Dans un communiqué, l’Olympique lyonnais indique "se féliciter de pouvoir compter sur Rémy Descamps pour les deux prochaines saisons", soulignant son expérience et son engagement au sein du groupe.

Un poste de gardien stabilisé

Avec cette prolongation, l’OL sécurise un poste clé dans sa hiérarchie des gardiens. Derrière Dominik Greif, titulaire dans les cages lyonnaises, Rémy Descamps continuera d’apporter une solution fiable lors des rotations ou des différentes compétitions disputées par le club.

À 29 ans, le portier formé à Lille poursuit ainsi son parcours à Lyon avec l’objectif de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club.