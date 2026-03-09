Lyon : un gigantesque restaurant italien va ouvrir à la Part-Dieu

La transformation du centre commercial Westfield La Part-Dieu se poursuit. Un nouveau projet de restauration et de loisirs, baptisé IT Villaggio, doit ouvrir ses portes fin 2026 au cœur du centre, dans l’espace auparavant occupé par Food Society.

Pensé comme un lieu hybride mêlant gastronomie, animations et convivialité, le concept s’inspire de l’ambiance des places et ruelles italiennes. L’objectif : proposer aux visiteurs un espace festif où l’on vient autant pour manger que pour passer la soirée.

Le futur établissement occupera 1 900 m² en intérieur auxquels s’ajouteront 500 m² de terrasse, pour une capacité totale dépassant les 600 places assises.

Le lieu sera organisé autour de plusieurs comptoirs culinaires inspirés de différentes villes italiennes : Napoli, Pasta, Firenze BBQ, Roma Bar ou encore IT Gelato. Les plats seront préparés sur place chaque jour avec des produits frais et des ingrédients importés directement d’Italie.

Avec ses dimensions, le site pourrait devenir l’un des plus grands restaurants du centre-ville lyonnais.

Une dimension festive assumée

Au-delà de la restauration, le projet prévoit également une programmation événementielle. Une scène dédiée aux concerts et animations sera intégrée au dispositif, tandis que plusieurs espaces modulables permettront d’accueillir soirées et événements.

Pour Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial, cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de transformation du site.

"L’arrivée d’IT Villaggio s’inscrit pleinement dans notre ambition de faire de Westfield La Part-Dieu une destination toujours plus vivante, où shopping, restauration et expériences se rencontrent", explique-t-il.

Depuis sa rénovation, Westfield La Part-Dieu cherche à renforcer son rôle de lieu de vie urbain, au-delà du simple commerce. Le centre accueille déjà une trentaine de restaurants et kiosques dans l’espace “Les Tables”, proposant cuisines du monde et concepts de street-food.

Avec 310 enseignes et plus de 31,8 millions de visites en 2024, le site reste l’un des centres commerciaux les plus fréquentés d’Europe.

L’ouverture d’IT Villaggio devrait également s’accompagner de recrutements locaux, contribuant à dynamiser l’emploi dans la métropole lyonnaise.

Si le calendrier est respecté, ce nouveau lieu festif et gastronomique pourrait devenir l’un des nouveaux spots de sortie du quartier de la Part-Dieu dès la fin de l’année 2026.