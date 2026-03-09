Disparition inquiétante d'un adolescent dans le Rhône

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins ce lundi matin.

Le jeune Hamza a disparu depuis jeudi dernier. L’adolescent, âgé de 12 ans, a fugué sur la commune de Brignais. Né en Afghanistan, il "s’exprime peu en français" précise la gendarmerie du Rhône.

De corpulence assez forte, il portait au moment de sa disparition une veste bleu marine, un t-shirt blanc Adidas avec des écritures bleues sous sa veste, un pantalon noir, des chaussettes jaunes et des baskets noires.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou composer le 17.