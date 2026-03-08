OL – Paris FC : un penalty de Tolisso sauve Lyon dans le temps additionnel

Malmené et longtemps mené au score, l’Olympique lyonnais a finalement arraché le match nul face au Paris FC (1-1) dimanche 8 mars au Groupama Stadium lors de la 25e journée de Ligue 1.

L’Olympique lyonnais a évité de justesse une nouvelle désillusion. Ce dimanche 8 mars, lors de la 25e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca ont été contraints au match nul face au Paris FC (1-1) au Groupama Stadium, grâce à une égalisation de Corentin Tolisso dans les dernières secondes.

Un résultat qui laisse un goût amer aux Lyonnais, toujours à la lutte pour les places européennes.

Après plusieurs semaines compliquées - défaites en championnat, élimination en Coupe de France et série de blessures - l’OL abordait cette rencontre avec l’objectif de se relancer.

Mais Paulo Fonseca devait composer avec un effectif diminué. L’entraîneur portugais optait pour un 3-5-2 largement remanié, laissant notamment Corentin Tolisso et Endrick sur le banc au coup d’envoi.

Le jeune Rémi Himbert profitait quant à lui de l’occasion pour connaître sa première titularisation en Ligue 1.

Une domination lyonnaise stérile

Dès les premières minutes, Lyon prenait le contrôle du match. Les Rhodaniens monopolisaient le ballon et se projetaient régulièrement vers l’avant.

Très actif, Rémi Himbert se procurait plusieurs situations intéressantes mais manquait de précision dans le dernier geste. Malgré leur domination territoriale, les Lyonnais peinaient à inquiéter réellement la défense parisienne.

Au final, la seule frappe cadrée de la première période était signée Tanner Tessmann, sur une tentative lointaine à l’entrée de la surface.

Le Paris FC, bien organisé, cherchait de son côté à exploiter les espaces grâce à la vitesse de ses ailiers et à la qualité de distribution de Pierre Lees-Melou.

Le coup de froid signé Munetsi

Au retour des vestiaires, la physionomie du match restait similaire. Lyon continuait de pousser mais manquait toujours d’efficacité.

Paulo Fonseca décidait alors de lancer Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk pour apporter davantage de créativité offensive.

Mais c’est finalement le Paris FC qui frappait le premier.

À la 63e minute, sur un corner mal dégagé par la défense lyonnaise, une frappe repoussée par Dominik Greif revenait dans les pieds de Marshall Munetsi, qui n’avait plus qu’à conclure à bout portant.

Le Groupama Stadium était soudainement refroidi : 0-1 pour les Parisiens.

Tolisso arrache l’égalisation

Mené au score, l’OL poussait dans les dernières minutes pour éviter une nouvelle défaite. Les Lyonnais multipliaient les centres et les tentatives face à une défense parisienne regroupée.

La délivrance intervenait finalement dans le temps additionnel. Sur un centre d’Adil Hamdani, le ballon était dévié par un bras parisien dans la surface. L’arbitre désignait le point de penalty.

Corentin Tolisso se chargeait de la frappe et trompait Kevin Trapp, permettant à Lyon d’égaliser dans les toutes dernières secondes (1-1, 90+6).

Ce match nul permet à l’OL de rester au contact de Marseille dans la course au podium, mais la prestation lyonnaise n’a pas totalement rassuré après plusieurs semaines agitées.

Les joueurs de Paulo Fonseca devront rapidement se remobiliser, puisque le calendrier s’annonce chargé.

Les Lyonnais se déplaceront jeudi en Espagne pour le huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Celta Vigo, avant un nouveau rendez-vous en championnat dimanche prochain au Havre.

Feuille de match

Olympique Lyonnais – Paris FC : 1-1 (0-0)

Buts : Tolisso (90+6) pour Lyon ; Munetsi (63) pour le Paris FC

Avertissements : Morton (27), Tagliafico (50) pour Lyon.