Lyon : le cortège féministe du 8 mars mobilise près de 10 000 manifestants

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, près de 10 000 personnes ont manifesté dimanche 8 mars dans les rues de Lyon entre la place Jean-Macé et la place Bellecour.

La mobilisation était au rendez-vous ce dimanche 8 mars à Lyon. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de la ville pour dénoncer les violences sexistes et réclamer davantage d’égalité entre les femmes et les hommes.

Selon la préfecture du Rhône, 9 600 manifestants ont participé au rassemblement, un chiffre supérieur à celui de l’année précédente.

La manifestation s’est élancée vers 14h30 depuis la place Jean-Macé, dans le 7ᵉ arrondissement, pour rejoindre la place Bellecour, au cœur de la Presqu’île.

Comme lors des précédentes éditions, la marche était organisée en plusieurs cortèges. En tête de manifestation se trouvait un bloc en non-mixité choisie, réservé aux femmes et aux personnes minorisées de genre, dans lequel les hommes n’étaient pas admis.

Dans ce premier groupe, les participantes ont scandé différents slogans, notamment antifascistes, anti-police ou critiques envers le gouvernement, avant de mettre en avant des revendications directement liées aux luttes féministes.

Des revendications féministes et internationales

Tout au long du parcours, pancartes et banderoles ont rappelé les principales revendications portées par les organisations féministes : lutte contre les violences faites aux femmes, égalité salariale, reconnaissance du travail domestique ou encore défense des droits reproductifs.

Le Collectif des droits des femmes 69 a également pris la parole durant la mobilisation. Dans son intervention, il a notamment évoqué la situation internationale, en particulier celle des femmes palestiniennes, estimant qu’elles « sont confrontées à l’occupation, aux violences et à la privation de leurs droits fondamentaux ».

Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes donne lieu à des manifestations dans de nombreuses villes françaises. À Lyon, la mobilisation de ce dimanche confirme une participation importante autour des enjeux féministes, dans un contexte où ces questions occupent une place centrale dans le débat public.